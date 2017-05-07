Ana Sayfa   >   Genel   >   Eskişehir'de ev yangını: 1 ölü

Eskişehir'de ev yangını: 1 ölü

– Yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

07 Mayıs 2017 Pazar, 01:20

Benzer Konular

Yunus Emre, kabri başında anıldı
Eskişehir'de Hıdırellez kutlamaları
Çevre dostu enerjide örnek OSB

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şumlu Sokak’taki bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sırasında, Mesut Çelebi’nin (25), cesedini buldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çelebi’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

duman eskişehir itfaiye yangın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com