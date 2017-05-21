Eskişehir'de Fetih ve Gençlik Şöleni

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi tarafından Fetih ve Gençlik Şöleni düzenlendi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen programa, televizyon programı sunucusu Bekir Develi ve Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk katıldı.

Programda, Develi ve Şentürk tarafından 15 Temmuz darbe girişimi, öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar anlatıldı.

Develi ve Şentürk, vatandaşlarla sohbet edip soruları da cevaplandırdı.