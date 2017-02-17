Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu değerlendirilen ve meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen İl Jandarma Komutanlığı eski personeli Yüzbaşı S.B.B. gözaltına alındı.

Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edildi.