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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

– Örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı saptanan meslekten ihraç edilmiş bir subay gözaltına alındı

17 Şubat 2017 Cuma, 16:20

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu değerlendirilen ve meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen İl Jandarma Komutanlığı eski personeli Yüzbaşı S.B.B. gözaltına alındı.

Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edildi.

Bylock FETÖ/PDY yüzbaşı

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