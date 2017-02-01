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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

– Gözaltındaki 8 eski emniyet mensubu tutuklandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:55

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları belirlendiğinden dün gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 8 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Ç, A.K, H.D, E.Y, Y.P, S.E, C.K. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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