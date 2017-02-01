Eskişehir'de “fidan dikme” çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, okullara ve sivil toplum örgütlerine fidan dikme çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı ilkbahar mevsiminde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde fidan dikmek isteyen okul ve diğer kuruluşların müracaatlarını Şubat ayı içinde yapmaları gerekiyor.

Hava şartlarına bağlı olarak fidan dikimleri 15 Mart-15 Nisan arasında yapılacak. Buna göre fidan dikmek isteyen okulların, programlarını belirleyip İl Milli Eğitim Müdürlüğünden de izin almaları gerekiyor.

Açıklamada konuyla ilgili bilgi görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, 2016 yılında Eskişehir’de 51, Afyonkarahisar’da da 77 okul, dernek ve kurumla işbirliği yaparak fidan dikim etkinlikleri yaptıklarını kaydetti.

Ateş, 2017 yılında Türkiye’nin yeşillendirilmesine katkı sağlamak isteyen kurumları işbirliğine çağırdıklarını vurguladı.