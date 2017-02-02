Eskişehir'de gasp iddiası

– Bir market kasiyerini pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği öne sürülen 2 şüpheli aranıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir market kasiyerini pompalı tüfek göstererek gasp ettiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi’nde bulunan markete gelen 2 şüpheliden biri, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak paraları istedi. Market çalışanından kasadaki parayı gasp eden 2 kişi daha sonra kaçtı.

Çalışanların ve müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, müştekinin verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.