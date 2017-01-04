Eskişehir'de Genç Çiftçi Hibe Programı'nda aslan payı kadınların

ESKİŞEHİR (AA) – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında Eskişehir’de 108’i kadın 143 genç çiftçiye 462 büyükbaş hayvan ve bitkisel üretim ürünleri hibe edildi.

Vali Azmi Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen törende, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Genç Çiftçi Hibe Programı çerçevesinde ilde hak sahibi 143 çiftçiden 77’sinin büyükbaş hayvancılık alanında destek aldığını söyledi.

Genç çiftçiler için büyükbaş hayvanların Uruguay’dan getirildiğini belirten Çelik, “Her bir çiftçimizde 6 adet olmak üzere toplam 462 adet düvelerin dağıtım töreni için toplandık. Bu vesileyle ilimize 4 milyon 300 bin liralık destekte bulunulmuş oldu. Umut ediyorum ki ilimizin zaten memnuniyet düzeyde olan hayvancılık kapasitesi bu vesileyle biraz daha artmış olur. Hem ilimiz hem de bölge ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlanmış olacak. 108’i kadın 143 genç çiftçimize bu proje kapsamında destek verilmiş oldu. 143 genç çiftçimizden 108’inin kadın olması bizleri ayrı sevindirdi. Ülkemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

– “143 desteğin 108’i kadınlara”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt de kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonun sağlanması, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek için Bakanlığın kırsal kalkınma desteklemelerini uygulamaya koyduğunu dile getirdi.

“Köye dönüş” olarak da düşünülen projenin önemine değinen Söğüt, “Genç çiftçi projesine başvuru yapabilmek için 18-40 yaş aralığında bulunmak, okur-yazar olmak, ücretli çalışmamak ve örgün eğitime devam ediyor olmamak şartları var. Bu şartlara uyan 143 vatandaşımızın 108’i kadın çiftçi. Bu durum, kurum olarak bizi de ziyadesiyle mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Destek alan 108 kadın çiftçi arasında bulunan Pınar ve Aslı Yılmaztürk kardeşler de daha önce de destek almak için uğraştıklarını ama başaramadıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

“Biz kadınlara destek verilmesi mutluluk verici. Şimdiye kadar bu tür desteklerin hep erkeklere verildiğini düşünüyorduk. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için biz de bu işe başvurduk. Tüm Türkiye’ye kadınların artık her işi yapabildiğini gösterebilmek için çok iyi bir fırsat yakaladık. Ülkemizde çiftçiliği kalkındırabilmek için kadın ya da erkek, hep birlikte elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Destek almamız maddi ve manevi açıdan hem kendimiz hem de ailemiz için çok güzel oldu.”