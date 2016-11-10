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Eskişehirde hayat 9.05te durdu

Kentin birçok noktasında Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi.

10 Kasım 2016 Perşembe, 10:09
eskisehirde-hayat-9-05te-durdu

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Kentin birçok noktasında Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm ettiği saat 9.05’te ise kentte hayat durdu. En küçüğünden en büyüğüne kadar cümbür cemaat Soy için çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Aradan geçen 76 yıla karşın 7’den 70’e herkesin gözünde Atatürk özlemi görülürken, vatandaşlar, “Atatürk olmasaydı bugünler olmazdı” düşüncesinde birleşti. 

Açık Fikirli Sarıoğlu – Kadir Çetin
 

09.05’te Durdu eskişehir hayat Yolculardan

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