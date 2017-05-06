Eskişehir'de Hıdırellez kutlamaları

ESKİŞEHİR (AA) – Hıdırellez kutlamaları kapsamında Eskişehirliler, yazdıkları ve resmettikleri dileklerini Porsuk Çayı’na attı.

Kentte, sabahın erken saatlerinde bazı vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda yazarak ya da çizerek gül ağacının dalına bağladı, ayrıca uğur getireceği inancıyla bu ağaçların dibine para gömdü.

Kimileri ise dileklerini kıyısında toplandıkları Porsuk Çayı’na bıraktı, bu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hıdırellez’i sokaklarda ve açık alanlarda ateş yakıp çeşitli eğlenceler düzenleyerek kutlayanlar da oldu. Yaktıkları ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, birlikte halay çekti.

Açık alanlarda yakılan bazı ateşler ise çevre güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.