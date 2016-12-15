Eskişehir'de hırsızlık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir iş yerinden para ve sigara çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 300 lira ile 15 bin lira değerinde sigara çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda, hırsızlıktan 6 sabıkası bulunan H.K’yı (23) şüpheli olarak belirledi.

Şüpheliyi yakalamak üzere yapılan çalışmada, polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan H.K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Aracında yapılan aramalarda 40 paket sigara ele geçirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.