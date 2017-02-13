Eskişehir'de hırsızlık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de merkez Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir adlı Deneyimli Kafe’deki televizyon çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkına hizmet veren ve geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir’in isminin verildiği Kökdere Sokak’taki Kenar Park’ta hizmete açılan Deneyimli Kafe’nin televizyonunun hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

Sabah saatlerinde kafe görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdiklerini aktaran Kuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kafe, mahalle sakinlerine hizmet ediyor. Burada eğitimler veriliyor. Mahallemize sahip çıkmak zorundayız. Giden televizyon olabilir ama insanlığın gittiğini görüyoruz. Bu duruma çok üzüldük. Kafenin dışında bulunan demir korumalar eğdirilerek içeriye girilmiş. Bir an önce yetkililerin, bölgeye kent güvenlik sistemini hizmete almasını bekliyoruz. Mahallemize MOBESE kurulması konusunda girişimlerde bulunduk. Bu konudan sonuç alınmasını istiyoruz.”