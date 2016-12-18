Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de çok sayıda iş yeri ve araç hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 9-14 Aralık’ta Çamlıca, Yeşiltepe, Sütlüce, 71 Evler ve Yenikent mahallelerinde 6 iş yeri ve 3 araçtan hırsızlık ile 7 otomobilin çalınmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro ve Oto Hırsızlık Büro amirlikleri söz konusu suçları organize bir şekilde işlediği anlaşılan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla özel ekip kurdu.

Yapılan araştırmalarda, olayları gerçekleştirenlerin E.Y. (17), D.Y. (19) C.T. (18) D.Y. (18) ve E.K. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 televizyon, 2 çelik kasa, 19 bin lira değerinde ziynet eşyası, otomobil teybi ve 7 çalıntı otomobil, hırsızlık esnasında kullanılan giyecekler, iş eldivenleri, kar maskesi, av tüfeği, demir kesme makası, tornavida ve 16 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Y’nin 409, C.T’nin 106, 19 yaşındaki D.Y’nin 29, E.K’nin 158 ve D.Y’nin 1 kez hırsızlıktan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin çaldığı hırsızlık mallarını satın alan ve aracılık eden 4 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.