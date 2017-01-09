Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

– Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube binasından önceki ay bir televizyon ile bazı madalyaların da çalınması olayına karıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube binasından kasım ayında bir televizyon ile bazı madalyaların çalınması olayına da karıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Kasım’da İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’ndeki dernek binasından hırsızlık olayıyla ilgili zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kurtuluş Mahallesi’nde bir eve hırsızlık amacıyla bir kişinin girdiği yönünde bilgi aldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlının kaçmaması için cadde ve sokak girişlerinde önlem aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan ve bir süre önce de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube binasından bir televizyon ile bazı madalyaların çalınması olayına da karıştığı iddia edilen zanlı E.E’yi (33) gözaltına aldı.

Zanlının, çok sayıdaki evden 24 bin lira değerinde ziynet ve elektronik eşya çaldığı, hakkında çoğu hırsızlıktan 47 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.