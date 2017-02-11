Eskişehir'de ''Kadın Sağlığı Eğitimi''

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ”Kadın Sağlığı Eğitimi” başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadına ve aileye koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim programı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde düzenleniyor.

Toplam 13 hafta sürecek eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecek.