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Eskişehir'de kar temizleme çalışmaları

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:35

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde, kar küreme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde çalışmalarını sürdüren ekipler üç vardiya halinde her gün yolları temizliyor.

Ekipler, ayrıca Mihallıççık ilçesindeki Seki, Dağcı, Kayı, Tatarcık, Korucu ve Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca, Kavacık, Hortu’da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

eskişehir Kar

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