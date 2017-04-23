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23 Nisan 2017 Pazar

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Eskişehir'de kar yağışı

– Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

23 Nisan 2017 Pazar, 09:20

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de sabah başlayan kar yağışı, sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı.

Ekipler Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Kütahya karayollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. Günün en yüksek sıcaklığı 5 derece olacak, gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düşecek.

Sıcaklıkların salı gününden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, vatandaşları zirai don tehlikesine karşı uyardı.

eskişehir Kar Yağışı meteoroloji

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