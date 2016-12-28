Eskişehir'de kar yağışı devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza bürünürken, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerde ve ilçe yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Şehir merkezinde kar kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kar yağışı Eskişehir’in ilçelerinde de etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde gün içinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor.

Polis ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyararak, tedbirli olmalarını istedi.