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23 Aralık 2016 Cuma

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Eskişehir'de kar yağışı

23 Aralık 2016 Cuma, 12:40

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza bürünürken, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerde ve ilçe yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Şehir merkezinde kar kar kalınlığı 4 santimetreye ulaşırken, kar yağışı Eskişehir’in ilçelerinde de etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde gün içinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olması bekleniyor.

öte yandan polis ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyararak tedbirli olmalarını istedi.

Eskişehi Kar Yağışı

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