Eskişehir'de karla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yoğun kar nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 19 greyder, 26 yükleyici araç, 12 kaldırım kar savurucu, 3 büyük kar savurucu, 17 tuzlama üniteli-kar bıçaklı kamyon ve 384 çalışanla görev yapıyor.

Çalışmalarda, 675 ton tuz kimyasal karışımını yollara dökerek, ana arterlerinde trafik akışını sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca kent merkeziyle 12 ilçenin ulaşımını sağlayan yolları açık tutuyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Şirintepe, Yeşiltepe, Sakintepe, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce, Keskin, Eğriöz Mahalleleri başta olmak üzere bölgede çalışan tüm ekipler, toplu taşıma araçlarının güzergahlarını kardan temizliyor.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla yollarda sürekli tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler küreme çalışmalarında önceliği okul, hastane, cami, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine veriyor.