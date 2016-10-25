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Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

25 Ekim 2016 Salı, 14:00
Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Mahmudiye ilçesindeki kayalık bölgede 12 metrelik boşluğa düştükten sonra mahsur kalan köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi İnce Burun mevkisinde kayalar arasındaki boşluğa düşen bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AKUT Eskişehir ekibi, 2 gün önce düştüğü tahmin edilen köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek tekrar aynı bölgeye bırakıldı.

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