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Eskişehir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

13 Aralık 2016 Salı, 18:25
Eskişehir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, 29 Kasım’da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dede Mahallesi’nde Odunpazarı mezarlığının yanındaki ağaçlık bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde, ölen kişinin ailesince 29 Kasım’da kayıp ilanı verilen alzaymır hastası Selahattin Bel olduğunu tespit etti.

Bel’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Alzaymır eskişehir ölü

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