  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
10 Aralık 2016 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Kültür & Sanat   >   Eskişehir'de klasik müzik konseri

Eskişehir'de klasik müzik konseri

10 Aralık 2016 Cumartesi, 14:50
Eskişehir'de klasik müzik konseri

Benzer Konular

"Ermişler Ya da Günahkarlar" oyununun galası yapıldı
“Ermişler Ya da Günahkarlar” oyununun galası yapıldı
Eskişehir'de "Huzur" operasyonu
Eskişehir'de “Huzur” operasyonu
Kahvaltı yapana kitap hediye
Kahvaltı yapana kitap hediye

ESKİŞEHİR (AA) – Piyanist Tayfun İlhan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konuğu olarak bir konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Işın Metin’in orkestra şefliğini yaptığı konserde piyano sanatçısı İlhan, dinleyenlere müzik ziyafeti verdi.

Mozart’ın eserlerini başarıyla çalan İlhan ve orkestra, alkışlandı.

Konserin ikinci bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Tchaikovsky’nin eserlerini başarılı şekilde seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın gelecek konserinin, Devlet Çok Sesli Korosu işbirliğiyle 16 Aralık’ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği bildirildi.

eskişehir Senfoni Orkestrası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet