Eskişehir'de klasik müzik konseri

ESKİŞEHİR (AA) – Piyanist Tayfun İlhan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konuğu olarak bir konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Işın Metin’in orkestra şefliğini yaptığı konserde piyano sanatçısı İlhan, dinleyenlere müzik ziyafeti verdi.

Mozart’ın eserlerini başarıyla çalan İlhan ve orkestra, alkışlandı.

Konserin ikinci bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Tchaikovsky’nin eserlerini başarılı şekilde seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın gelecek konserinin, Devlet Çok Sesli Korosu işbirliğiyle 16 Aralık’ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği bildirildi.