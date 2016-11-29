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Eskişehir'de konser

29 Kasım 2016 Salı, 12:30
Eskişehir'de konser

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ESKİŞEHİR (AA) – Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve piyano sanatçısı Çağdaş Özkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konuğu olarak konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde, klasik duo repertuvarının yanı sıra gizli kalmış oda müziği eserleri seslendirildi.

Keman sanatçısı Baloğlu ve piyano sanatçısı Özkan’ın performansı dinleyenlerden alkış aldı.

eskişehir Senfoni Orkestrası

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