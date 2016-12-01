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01 Aralık 2016 Perşembe

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Eskişehir'de “Kore Kültür Günü” etkinliği

01 Aralık 2016 Perşembe, 22:10
"Eskişehir'de "Kore Kültür Günü" etkinliği

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğince “Kore Kültür Günü” etkinliği düzenlendi.

AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlik kapsamında geleneksel Kore müziği konseri verildi, Kore dansları sergilendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel Kore kıyafetlerini deneme fırsatı buldu.

Etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Cho Dong-Woo ve akademik personel katıldı.

2016 Arirang Kantat Anadolu Üniversitesi Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi

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