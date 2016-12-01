Eskişehir'de “Kore Kültür Günü” etkinliği
01 Aralık 2016 Perşembe, 22:10
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğince “Kore Kültür Günü” etkinliği düzenlendi.
AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlik kapsamında geleneksel Kore müziği konseri verildi, Kore dansları sergilendi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel Kore kıyafetlerini deneme fırsatı buldu.
Etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Cho Dong-Woo ve akademik personel katıldı.