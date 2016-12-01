Eskişehir'de “Kore Kültür Günü”

ESKİŞEHİR (AA) – Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğince düzenlenen “Kore Kültür Günü” etkinlikleri başladı.

AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, film gösteriminin yanı sıra Kore tarihi ve Kore-Türkiye ilişkileri seminerleri düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Cho Dong-Woo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kore’nin kardeş iki ülke olduğunu, buna rağmen iki ülkenin birbirinin kültürünü çok iyi tanımadığını söyledi.

Türkiye’de çeşitli illerde Kore kültürünü tanıtmak amacıyla kültür günü etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Cho, şöyle konuştu:

“Gençler arasından Kore kültürüyle ilgilenen olduğu için genelde üniversiteler ile işbirliği içerisinde bu etkinliği yapıyoruz. Etkinlikte, Kore kültürü film gösterimi, Kore-Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında seminer, Kore’de eğitim almak isteyen gençlere Kore’deki eğitim hakkında seminer, Kore turizmi semineri ve Kore’nin geleneksel müzik etkinliği düzenleniyor. Kore Kültür Günü’nü 2013 yılından beri yaklaşık 20 ilde düzenliyoruz. Genellikle etkinliği düzenlediğimiz şehrin üniversitesinde yapmak istiyoruz. Çünkü genç kuşaklara o ülkenin en büyük insan kaynağı. Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Kore’de de Yunus Emre Kültür Merkezi açılacak. Kültür merkezi açıldıktan sonra Türkiye hakkında tanıtım için çok etkinlik olacak.”

Etkinlik, “Kore geleneksel kıyafet deneyimi” ve “Kore geleneksel müzik konseri” ile devam edecek.