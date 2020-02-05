Eskişehir'de Kristal-İş Sendikası üyeleri arasındaki gerginlik
ESKİŞEHİR (AA) – Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, sendikanın Eskişehir şubesinde dün yaşanan gerginliğe ilişkin, "Tüzükler, yasanın üzerinde olamaz. Her kurum kendi çıkarmış, onaylamış olduğu genel kurullarda tüzükle yönetilir." dedi.
Şube binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetintaş, dün yapılması gereken genişletilmiş temsilciler toplantısının, yaşanan olaylar nedeniyle bugüne kaldığını söyledi.
Sendikanın, Eskişehir bölgesinde 5 şubesinin yanı sıra 5 de merkez yöneticisinin bulunduğunu dile getiren Çetintaş, sendika seçimlerinin tüzük ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirildiğini anlattı.
Çetintaş, şöyle konuştu:
"Tüzükler, yasanın üzerinde olamaz. Her kurum kendi çıkarmış, onaylamış olduğu genel kurullarda tüzükle yönetilir. Görevden alınan Eskişehir Şube Başkanı, kendisiyle görüşmemize rağmen Genel Merkezle mutabakata varmadan erken seçim kararı aldı ve bize yolladı. Disiplin Kurulunu göreve çağırdık ve kendisiyle görüştük, ancak tüm görüşmelerimize olumsuz yanıt verdi. Kurul toplandı, Eskişehir Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunun üyelikleri askıya alındı. Bazı sendikaların tüzüklerinde görevden alma yetkisi direkt merkeze aittir. Bizde ise Disiplin Kurulu uygun görürse merkez gereğini yapar. Bizim tüzüğümüz çok demokratik değil, ancak sendikaların birçoğundan demokratiktir."
Eskişehir şubesinin, kişilere bağlı olmadığını vurgulayan Çetintaş, herkesin gelip geçici, kurumun ise kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.
Sendikanın genel merkezinden bir grup yönetici, dün başkanlar kurulu toplantısı için Hacı Alibey Mahallesi Dumrul Sokağı'nda bulunan Eskişehir şubesine gelmiş, bina önünde toplanan ve bir süre önce görevden el çektirilen şube yöneticilerinin, bu kişileri içeri almak istememesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde bekleyen Çevik Kuvvet ekiplerince gruplar arasında koridor oluşturularak taraflar sakinleştirmişti.
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