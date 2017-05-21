Eskişehir'de kültür sanat

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen 7. Liseler arası Tiyatro Şenliği, oyuncu Rasim Öztekin, Süha Uygur ve Mana Uygur’un da katıldığı ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları iş birliğinde 23 okulun katılımıyla, 25 Nisan’da başlayan şenliğin son gününde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine katılan oyuncu Rasim Öztekin, gençlerin tiyatroya ilgisine hayran kaldığını belirterek, Eskişehir’in sanat kenti olduğunu ifade etti.

Öztekin, “Bu gece burada olmaktan dolayı çok onurluyum. Tiyatro, bir milletin aynasıdır. Gençlerimizin bu aynayı tutması umut verici. Umuyorum ki bu salondan nice oyuncular çıkacak. Çıkmalı da. Gösterdiğiniz çabaya, emeğe, azme şahsım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur anısına düzenlenen programda ödül veren Süha ve Mana Uygur kardeşler de babaları adına hazırlanan filmi izlerken duygulandıklarını belirtti.

Süha Uygur, babası Nejat Uygur için Eskişehir’in ayrı bir yerinin olduğunu vurgulayarak, “Rahmetli babam Eskişehir’i çok severdi. Arı sinemasının olduğu binayı her seferinde sorardı. Eskişehir’in tiyatroyu ne denli sevdiğini, desteklediğini her ortamda anlatırdı. Böyle bir gecede babamı yad etmiş olmaktan ve gençlerimize ödül veriyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de katıldığı gecede, öğrencilere toplam 13 kategoride ödül verildi.