Eskişehir'de “kumar operasyonu”

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir derneğe düzenlenen “kumar operasyonu”nda 51 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi’nde daha önce Valilik kararıyla mühürlenen bir dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 51 kişiyle dernek başkanı H.Ç, gözaltına alındı.

Kumar oynayan 51 kişiye ilgili kanun gereği 219’ar lira ceza kesildi, H.Ç. hakkındaysa “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” ve “mühür bozma” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bu arada, kumar ekipmanlarıyla tombala makinesine de el konuldu.