Eskişehir'de “Mazeret Yok” semineri

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, “Başarılı çocuklar, başarılı Türkiye’yi beraberinde getirecek. Irkçılık yapmayan, ırkçılık ile İslam karşıtlığı yapanlara cevaben gül uzatıp, eğitimiyle, başarısıyla örnek olacak nesiller, örnek olacak fabrikalar, belediyeler, gazeteciler, doktorlar, tornacılar, berberler olmalıyız.” dedi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından Anemon Otel’de düzenlenen etkinlik kapsamında “Mazeret Yok” konulu seminer veren Kızıldağ, Türk insanının özel olduğunu, fakat eksikleri bulunduğunu mizahi bir dille anlattı.

Türkiye’nin, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşadıklarına değinen Kızıldağ, şunları kaydetti:

“Babam yıllardır her görüşmemde aynı cümleyi tekrar eder bana. ‘Allah devlete, millete zeval vermesin.’ Hakikaten de bu gerçeği görmek gerekiyor. Biz komşusu açken tok yatmayı kendisine yediremeyen bir ecdadın evlatlarıyız. Şu ana kadar Türkiye’nin Suriye kıyametine sessiz kalmamasının faturalı bedeli 12,5 milyar dolar. Kimsenin el uzatmadığı kardeşlerimize devlet el uzattı. Şimdi 15 Temmuz öncesi ve sonrasına bakıldığında güçsüzleştirilip farklı bir boyuta sokulması planlanan Türkiye’nin daha da güçlendiğini görmek gerekiyor. Bunu daha da ileriye taşımanın yolu, mazeret üretmeden eğitim, gelişim ve yerli üretimden geçiyor. ‘Bugün değil yarın yaparım’ demeyi bir kenara bırakıp, bugün devletin yanında olmak zorundayız.”

– “Yıllardır üretmekten, gelişmekten, doğruları söylemekten çekinen bir Türkiye yok artık”

Gerçek demokrasinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi sağlam ve güvenilir siyasetçiden geçtiğini vurgulayan Kızıldağ, “Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, biliyorsunuz. Siyasetçi omurgalı olmalı ve inandığı doğruları söyleyebilmeli. Üretmekten, gelişmekten, doğruları söylemekten çekinen bir Türkiye yok artık. Birilerinin planları bozuldu. Bizlere düşen görev elimizden gelenin fazlasını yaparak tüm gücümüzle ülkemize sahip çıkmak ve değer katmak.” ifadesini kullandı.



Kızıldağ, en önemli yatırımın çocuklar ve gençlerin eğitimi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Karakterimiz çocuk yaşta oturuyor ve bir daha değiştirilebilmesi mümkün değil. Başarılı çocuklar, başarılı Türkiye’yi beraberinde getirecek. Irkçılık yapmayan, ırkçılık ile islam karşıtlığı yapanlara cevaben gül uzatıp, eğitimiyle, başarısıyla örnek olacak nesiller, örnek olacak fabrikalar, belediyeler, gazeteciler, doktorlar, tornacılar, berberler olmalıyız. İşini iyi yapıp, ‘Az olsun benim olsun’ demek yerine, ‘Çok olsun, hepimizin olsun’ mantığıyla geleceğe umutla bakmalıyız.”



Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte katılımcılara keyifli dakikalar yaşatan Kızıldağ, 1 milyonu aşkın kişiye ulaştığı seminerlerinde söylediği, “Üretmek için, gelişmek için, her şeye rağmen mazeret yok” sloganını salondakilerle tekrarlayarak paylaştı.