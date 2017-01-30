Eskişehir'de medya-polis buluşması

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, ulusal ve yerel basında görev yapan polis adliye muhabirleri, İl Emniyet Müdür yardımcıları ile bir araya geldi.

Polis Evinde düzenlenen toplantıda konuşan basından sorumlu Abdullah Dündar, Eskişehir’in huzur ve güvenlik açısından en iyi illerden biri olduğunu belirterek, kentte görev yapan basın mensuplarının haber almaları konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Basın mensupları ise, polis-emniyet ilişkilerinin Eskişehir’de iyi bir noktada olduğunu ve bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, polis adliye muhabirlerinin istekleri de dile getirildi.

Toplantıya, Emniyet Müdür yardımcıları Ayhan Bodur, Korkut Aydın, Hakan Yaşar, Fatih Terzi, Önder Cellat ve gazteciler katıldı.