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Eskişehir'de “Model Uçak ve Helikopter Festivali”

– Havacılık tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte 52 model uçak ve helikopter uçuşu gerçekleştirdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:10

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nde ”Model Uçak ve Helikopter Festivali” düzenlendi.

Havacılık tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, 52 model uçak ve helikopter, Sivrihisar semalarında uçuş yaptı.

Model uçak ve helikopterlerin gösterileri, etkinliği izleyen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Festivalde ayrıca bisiklet yarışı ile planör ve paraşüt gösterileri de gerçekleşti.

Katılımcılara sertifikaların verildiği etkinliğin bazı bölümleri ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Festivale, Eskişehir Valisi Azmi Çelik’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

eskişehir Model Uçak ve Helikopter Festivali

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