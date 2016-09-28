Eskişehir'de ''muhtarlık yeri'' tartışması

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Kırmızıtoprak Mahallesi Muhtarı Hidayet Elbir, Odunpazarı Belediyesinin mevcut muhtarlık binasını yıkarak yerine yaptığı Halk Merkezi’nde kendilerine yer verilmediğini öne sürdü.

Yıkılan muhtarlık arsasına yapılan Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezi binası önüne çadır kurarak eylem yapan muhtar Elbir, kendilerine yer verilmesini istedi.

Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2.5 yıldır muhtarlık yaptığını ve bu süre zarfında çok çeşitli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl Odunpazarı Belediyesinin kendilerine bir teklifte bulunduğunu belirten Elbir, şöyle konuştu:

“Muhtarlık binamızı yıkarak yerine beldeevi ve muhtarlık binası yapacaklarını teklif ettiler. Biz de kabul ettik. Daha sonra bize geçici olarak 10 metrekarelik bir yer kiralandı. İnşaat tamamlandıktan sonra ise bize yeni yapılan binadan yer verilmedi. Burası hem beldeevi hem de muhtarlık olarak yapıldı ancak binanın ne olarak kullanılacağı da belli değil. Biz burada bir eylem başlattık. Amacımız muhtarlık binamızı geri alarak insanımıza sağlıklı hizmet vermektir. Kağıttan yazılmış muhtarlıkta hizmet vermeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı Kazım Kurt, bize ‘başınızın çaresine bakın’ diyor. Biz sadece yerimizi geri istiyoruz.”

Elbir, binada kendilerine yer verilene kadar eylemi sürdüreceklerini anlatarak, ayrıca mahalle halkından bunun için binlerce imza topladıklarını sözlerine ekledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise yeni yapılan binada muhtarlık için yer ayırdıklarını ancak muhtar Elbir’in kendisine verilen oda dışındaki bölümleri de istemesi üzerine anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.