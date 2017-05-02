Eskişehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Azmi Çelik’in başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocakır Yangın Gözetleme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çelik, orman yangınlarının önlenmesinde ve söndürülmesinde görevli olan kurumların yanı sıra vatandaşların da sorumlu olduğunu anlattı.

Yangınların, büyük bir bölümünün ihmalden kaynaklandığını dile getiren Vali Çelik, yaz mevsimi başlamadan önce alınacak tedbirler hakkında görüş bildirmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Çelik, araçlardan atılan sönmemiş sigara izmaritlerinin orman yangınlarına neden olduğunu aktararak, orman yangınlarını önleyici program ve haberlerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uzmanların verdiği bilgilerin ardından Vali Çelik ve 20 kamu kurum temsilcisi, Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından karara bağlanan protokole imza attı.