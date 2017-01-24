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Eskişehir'de özel sporcular için dernek kuruldu

24 Ocak 2017 Salı, 16:10

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yeni kurulan Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü Derneği’nin ilk genel kurulu yapıldı.

Dernek Başkanı Aysel Mahmutoğlu, Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kendisinin de çocuğunun da özel sporcu olduğunu söyledi.

Çocuğuyla beraber spor faaliyetlerine katıldığını anlatan Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

“Daha önce bu tür dernek konularında bilgim yoktu ama el ele verilince görüyoruz ki çok şeyler başarılıyor. Derneğimizin kuruluşunda özel çocuğu olan anne babalar, eğitimciler, mülki ve idari amirler bize destek verdi. Yaklaşık 2 aylık süreçte faal bir kulüp olmanın tarifi imkansız heyecanını yaşıyorum. İnanıyorum ki kulübümüz sürekli gelişerek başarı madalyaları ile donanan bir kulüp olacak. Bize verilen destekleri başarılarımızla taçlandıracağız. Bu tür kulüplerin artmasını temenni ediyoruz.”

Programa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve özel sporcular katıldı.

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