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Eskişehir'de park halindeki araçların lastikleri kesildi

16 Ekim 2016 Pazar, 20:30
Eskişehir'de park halindeki araçların lastikleri kesildi

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de park halindeki 30’dan fazla aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesindeki Yeni Mahalle’de park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, 30’dan fazla aracın lastiklerinin kesildiği saptandı.

Aracının 4 lastiği kesilen mağdur Şenol Yalız, AA muhabirine, ikamet ettikleri caddede bütün araçların lastiklerine zarar verildiğini söyledi.

Yalız, mahallenin en eskilerinden olduğunu belirterek, “Başımıza ilk defa geliyor. Bu işin öyle alkollü ya da tinerciler tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Bu organize bir iş.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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