Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’na düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yakınından geçen Porsuk Çayı’na bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), AKUT, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu 27 yaşındaki Anıl Eker’e ulaştı. Kıyıya çıkarılan Eker’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eker’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.