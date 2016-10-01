Eskişehir'de “renkli koşu” etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) – ABD’den tüm dünyaya yayılan “renkli koşu (color sky 5k)” etkinliği Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Orhangazi Mahallesi’ndeki Botanik Park’ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi tişörtleri üzerindeki numaralarla yarışmaya katıldı. Beyaz tişörtlerle koşuya başlayan katılımcılar, parkur sonunda rengarenk bir görünüme kavuştu.

Programın Genel Koordinatörü Büşra Gülalioğlu Lök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin dünyada 30’dan fazla ülkede yapıldığını söyledi.



Amaçlarının sporu sevdirmek olduğunu ifade eden Lök, şöyle konuştu:

”Etkinlik 3 yıldır yapılıyor. Türkiye’nin birçok kentinde düzenlendi. Bugüne kadar 20 binden fazla renkli koşucumuz oldu. Toplam 5 kilometre uzunluğunda etap var. Her bir kilometredeki istasyonlarda katılımcıların üzerine gıda boyasıyla renklendirilmiş nişasta tozu atılıyor. Etkinlik daha sonra başladığı yerde sona eriyor.”

Koşu sonrasında bitiş noktasına gelen katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti.