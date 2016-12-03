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Eskişehir'de resim sergisi

03 Aralık 2016 Cumartesi, 17:15
Eskişehir'de resim sergisi

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Turan Kaplan” resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haller Gençlik Merkezi’nde açılan sergide özellikle Kurtuluş Savaşı dönemini ve Atatürk’ü resmeden ressam Turan Kaplan, uzun uğraşlar sonucu hazırladığı resim sergisini açtı.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan ressam Kaplan sergiye desteklerinden dolayı Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sergi 10 Aralık’a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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