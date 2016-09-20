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Eskişehir'de sağanak

20 Eylül 2016 Salı, 17:13
Eskişehir'de sağanak

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir kent merkezinde sağanak etkili oldu.

Kentte dün 25 derece olan sıcaklık, ülkenin yağışlı havanın etkisine girmesiyle 20 dereceye düştü.

Eskişehir kent merkezinde, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak için yoğun çaba gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yağışlar, Eskişehir çevrelerinde yerel ölçekte kuvvetli olacak.

Yarın itibarıyla yağışların azalacağı kentte, gündüz en yüksek hava sıcaklığının 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

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