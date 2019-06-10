Eskişehir'de sağanak yağış
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkez Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle dere yatağının taşması sonucu geçici tarım işçilerinin barındığı çadırları su bastı.
İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çadırları sular altında kalan işçilere gıda ve battaniye yardımında bulundu.
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