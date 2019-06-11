Eskişehir'de sağanak
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle dere yatağının taşması sonucu geçici tarım işçilerinin barındığı çadırlar, evler ile tarım arazilerini su bastı.
İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çadırları sular altında kalan işçilere gıda ve battaniye yardımında bulundu. Kapanan yollar iş makineleri tarafından açıldı. Taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Son 24 saatte metrekareye yaklaşık 55 kilogram yağışın düştüğü kentte en çok genelde Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler etkilendi.
Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay şubesi olarak yoğun yağış haberini aldıktan sonra yağıştan etkilenen mevsimlik tarım işçileri olduğu bilgisine ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:
"Ekiplerimizle birlikte ihbar üzerine yola çıktık. Vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırdık. Yoğun yağıştan etkilenen işçilere battaniye, çocukları için de süt yardımında bulunduk. Sağ olsun muhtarımız bizi anında bilgilendirdi. AFAD ekiplerimiz burada kendileri seferber oldular. Hep birlikte el ele bu badireyi atlattık."
AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü görevlisi Sinan Özler, kent genelinde yoğun yağış nedeniyle can kaybının bulunmadığını dile getirerek gerekli yardımların Kızılay tarafından lojistik destekle sağlandığını bildirdi.
Özler, "Dün de Sarıcakaya taraflarında ve Yahnikapan taraflarında yine büyük bir hasar meydana geldi. Şu an için bekliyoruz, hazırız. Herhangi bir durum olduğunda da gerekli müdahaleyi yapacağız. Bu hafta içerisinde yağış sürekli bekleniyor." dedi.
– "Devletimize, Kızılaya Allah zeval vermesin"
Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçisi Ali Tutan, yaklaşık bir aydır Yenikent Mahallesi'nde çalıştıklarını, yoğun yağışın ardından suların çadırlarına kadar geldiğini kaydetti.
Kamu kurumlarının yaşanan afetin ardından kısa sürede kendilerine ulaştığını anlatan Tutan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz yağış sırasında burada değildik. Çadırlarımıza sel suyunun gelmesiyle elbiselerimiz ve eşyalarımız su içinde kaldı. Durumumuzu tahmin edin söylememize gerek yok. Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığındı. Devletimize, Kızılaya Allah zeval vermesin. Hepsi yardım ediyor, herkes bize koşuyor. Bizim endişemiz nereye gideceğiz? Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin."
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