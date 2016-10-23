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Eskişehir'de “Satın Alma Sahiplen” şenliği

23 Ekim 2016 Pazar, 12:40
Eskişehir'de "Satın Alma Sahiplen" şenliği

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, “Satın Alma Sahiplen” adlı şenlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya gazetesi paydaşında, Odunpazarı Belediyesi, Espark, AKUT, Esyem, Acil Veteriner Kliniği, Sempati Hayvan Hastanesi ve Doğuş Çay’ın katkılarıyla düzenlenen ve Espark alışveriş merkezi açık otopark alanında gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağından getirilen yavru köpeklerin sahiplendirilmesi için düzenlenen etkinlikte konuşan Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, “Burada bulunmaktan grup olarak, can dostları olarak çok mutluyuz. Tüm katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Burada pek çok canımız yeni yuva buldu. Patileri lütfen satın almayın sahiplenin.” değerlendirmesinde bulundu.

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, gün boyu süren şenlikte birçok yavru köpeğin sahiplendirildiğini belirterek, bu köpeklerin aşılama ve kısırlaştırılma işlemlerinin belediye tarafından ücretsiz yapılacağını kaydetti.

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