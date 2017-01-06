Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunusemre Devlet Hastanesinin yapımı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Tunga Barçın, kentte yapımı süren Şehir Hastanesi ve Yunusemre Devlet Hastanesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Barçın ve beraberindeki İdari Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve Mali Hizmetler Başkanı Doçent Dr. Nurullah Uçkun’dan oluşan yöneticiler, 71 Evler Mahallesi’ndeki Şehir Hastanesi ile Yunusemre Devlet Hastanesi yapımı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat şirketinin yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Şehir Hastanesinin yüzde 30’unun tamamlandığı ve temmuz ayında bitirileceği, Yunusemre Devlet Hastanesinin ise yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdiler.

Barçın ise açıklamasında, vatandaşlara daha geniş mekan ve donanımlara sahip, daha nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti alacağının müjdesinin şimdiden verilebileceğini kaydetti.