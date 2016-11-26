Eskişehir'de şehit cenazesinde provokasyon yapılacağı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in amcası Ali Arıyeşil, yeğeninin bugün Eskişehir’de yapılacak cenaze töreni öncesi CHP İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde “Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl” cümlesinin bulunduğu mesaja ilişkin, “Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz.” dedi.

Amca Arıyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yıl uzman çavuş olarak başarıyla hizmet ettiğini söyledi.

Acı haberin, memleketleri olan Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerinden Ayvalı’da bulundukları sırada kendilerine ulaştığını belirten Arıyeşil, “Şehidimizin 3 yaşında bir çocuğu vardı. Acımız çok büyük. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Arıyeşil, cenaze töreni öncesi CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde “Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl” cümlesinin bulunduğu mesajı gördüklerini ifade etti.

Bu mesajdan şehidin annesi ve babasının da haberdar olduğu bilgisini veren Arıyeşil, “Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz. Bizim acımız büyük. Siyaset yapmadan cenazemize katılanlara ‘Allah razı olsun’ deriz.” diye konuştu.

Şehit uzman çavuşun naaşı, bugün öğle vakti Eskişehir’deki Reşadiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde toprağa verilecek.