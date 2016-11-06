Eskişehir'de seramik sergisi açıldı

– Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları ve Kent Konseyinin düzenlediği “Tülay Alpan Kavuşmalar Seramik Sergisi”, Kurşunlu Külliyesi’nde sanatseverlerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) ve Kent Konseyinin birlikte düzenlediği “Tülay Alpan Kavuşmalar Seramik Sergisi”, Kurşunlu Külliyesi’nde açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ESMEK gönüllüsü ve kursiyeri Tülay Alpan’ın ilk kişisel seramik sergisinin açılışının yapıldığı bildirildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Başkan Vekili İlker, ESMEK kurslarında yetişen Alpan’ın sergi açmasının önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ise Alpan’ı kutlayarak, yakında birçok iddialı sergiye imza atacağına inandığını ifade etti.

Açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve sanatseverlerin katıldığı sergi, 9 Kasım’a kadar açık kalacak.