Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düğün töreninin tamamlanmasının ardından çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokağı’nda bir düğün töreni sonrası bazı kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurularak yaralanan Ali Dal (43) ve Bilal Polat (40), Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Dal, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan aynı aileden 4 kişinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.