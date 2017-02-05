Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Sevi Sokak’ta Tolga S. (25), akrabası Emrah S. (26) ile aralarında husumet bulunan Erkan C. ve oğlu Erhan C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Tolga S. ile Emrah S. silahla yaralandı. Yaralılardan Emrah S, Yunus Emre Devlet Hastanesine, Tolga S. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emrah S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, caddeden geçen DSİ’ye ait kanala düşen, olayda kullanılan silahtan çıkan boş kovanları, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkardı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.