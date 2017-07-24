Eskişehir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Köksal Sokak’ta bir oto tamir atölyesinde çalışan Avşar D. ile iş yerine gelen Emrah Y. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Avşar D, kendisini bıçakla yaralayan Emrah Y’ye av tüfeğiyle ateş edip olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu Emrah Y. ile olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinin önünde oturan Hasan Ç. (12) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emrah Y. ile Hasan Ç’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan Avşar D. ise gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.