Eskişehir’de skandal görüntü

29 Nisan günü düzenlenen görkemli bir törenle açılan ve hayvan yaşam alanı 58 bin metrekare olduğu belirtilen Hayvanat Bahçesindeki skandal görüş, ziyaretçi bir yurttaş göre çekilerek sosyal medyada tez yayılırken büyük akustik uyandırdı. Görüntülerde rakunun bulundukları alanın çevresindeki elektrikli çitte akıma kapılarak dakikalarca kasılması yer alıyor. Yakınında yer alan diğer bir rakunun da olayı uzak izlemesinin yanı sıra çevredeki üzüntü ve dehşet içindeki vatandaşlarla, dehşet içindeki çocuklar görülüyor. Uzun zaman acı içinde kıvranan rakunun, bir yetkilinin çitlerdeki elektrik akımı kesmesi ile kurtulduğu öğrenilirken, sağlık hakkında hemen şimdi bir yorumlama yapılmadı.

giderken vatandaşlar birlikte rakunun acı içinde kıvranmasını gören ve üniformasından emniyet görevlisi olabileceği varsayım edilen kişinin “Normalde tellerdeki akımın fazla çelimsiz olması gerekiyor” dediği de görüntülere yansıyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hayvanat Bahçesinde bir rakunun elektrik akımına kapıldığını bildiren skandal görüntüler üzerine bir yorumlama yaptı.

Açıklamada, “Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi hayat alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj bahşedilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati burada yaşadığı kısa şokun peşinde görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, lüzum bazı yayınlama organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş göre çekilen görüntüler öbür şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz göre kontrolleri yapılmıştır. Bütün anlamıyla sağlığına kavuşmasının arkasında yaşam alanına geri bırakılacaktır” denildi.