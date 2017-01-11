Eskişehir'de sokak hayvanlarına yem desteği

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda yaşayan hayvanlara yem desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekim ve bakıcılardan oluşan bir ekip oluşturan yetkililer, şehirde sokak hayvanlarının bulunabilecekleri noktalara giderek, yem bıraktı.

Ekipler, kentin birçok bölgesine yerleştirilen kulübelere yem bırakarak, su kaplarına temiz su koydu. Parklarda ve sokak kenarlarında gördükleri köpekleri elleriyle besleyen görevliler, güvercinlere de bol bol yem attı.

Veteriner Hekim Özkan Tarkan da hayvanların durumunu gözlemleyerek hastalık belirtisi olup olmadığını kontrol etti.